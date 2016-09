“Achismo” fica caro, diz Japonês, sobre profissionalizar o serviço público

Reunidos com assistentes sociais e acadêmicos do curso, Eduardo Japonês, candidato a prefeito pela Coligação Pra Fazer Diferente, reiterou seu compromisso de valorizar as categorias profissionais do serviço público.

“Eu não tenho que achar nada. Tenho que sentar com os profissionais de cada área e administrar com eles, cada um na sua área de conhecimento. Achismo demora e custa caro”, disse ao pontuar que pretende modernizar e profissionalizar o serviço público, propondo que as secretarias sejam administradas por profissionais de área.

“Nós estamos livres, nada negociado com partidos, grupos ou pessoas, essa foi minha condição para aceitar esse desafio para não repetir erros e ficar refém do velho modelo de fazer política”.

Eduardo ouviu dos profissionais a dificuldade de falta de estrutura para os assistentes sociais realizarem um trabalho a altura da necessidade de uma cidade com cerca de 100 mil habitantes e com uma larga escala de problemas sociais de toda monta. Ele disse que em sua gestão esse problema de falta de estrutura será superado. “Daremos a estrutura necessária e possível, juntos discutiremos as necessidades de estrutura e de profissionais, porém, me permitam cobrar resultados”, disse, juntamente com a candidata a vice-prefeita Marta Moreira.

Antes de se reunir com assistentes sociais Japonês participou de evento na Avenida Primeiro de Maio com moradores. “Vim aqui ouvir vocês, quais são as necessidades de vocês, como estamos fazendo em todos os setores”. Segundo Eduardo, a cidade está pior no que se refere a infraestrutura do que 40 anos atrás pela falta de planejamento, de gestão séria e políticas erradas. “Eu não tenho projeto político, projeto de poder, por isso vamos fazer bem feito, deixar um modelo para as crianças, as futuras gerações”, disse.

Autor e foto: Assessoria