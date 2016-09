Advogado coloca voto “a venda”

Em mais um artigo de análise política, Caetano Neto ironiza a campanha sucessória em Vilhena e faz uma interessante proposta aos concorrente ao Executivo local.

Candidatos, vendo o meu voto !

Tomado de decepção e desencanto, assisto cotidianamente as notícias dos candidatos a prefeitura de Vilhena divulgando suas ideias, propostas, algumas com alcunha de “‘promessa” termo vedado pela legislação eleitoral, se reveste de um recheio de mensagens utópicas, desconexas da realidade e muito, muito longe do que efetivamente o dinheiro público possa garantir ou assegurar a devida realização, demonstrando assim, senão portadores de inverdades, fazem uso de muita esperteza e outros atributos, permissivo dizer: são despreparados para o cargo.

Um é guindado pelo laço e esforça-se para dizer que cuidar de frango é tal qual administrar a coisa pública. Bom seria conhecer quais foram às promessas não cumpridas ao galináceo sob o seu comando e de quantas vezes prometeu a melhor ração e teve que contentar com quirelas. Também lá, nem tudo é possível.

O outro, sem saber de onde vem e prá onde vai á Administração Pública, quer a qualquer custo que se eleito, vai chamar tudo mundo, todas entidades para administrar com ele. Ser prefeito pra quem e prá que? Prá ele, basta o título.

Já com a terceira, subalterna por laços de família, tenta salvar a qualquer custo que possam continuar a sobreviver da coisa pública, mesmo sendo marionete de segundo escalão, quer o poder para salvar a subsistência genética vivenciada por mais de 30 anos sem nada mais a fazer. O povo é mero detalhe.

Ao contrário de isso tudo, manifesto minha convicção de que de forma ardil e bem armados, todos despendem esforços incomum no sentido de sagra vencedor para atender aliados e vontades inconfessáveis. Ética, moralidade, eficiência, combate a corrupção, tipo: Não roubar e não deixar ninguém roubar, é assunto espinhoso e ruim para os que, com ela, pensam em melhorar o título, as quirelas e toda a família será feliz, erram, a Polícia Federal não dará descanso.

O meu voto está à venda: O preço? Carta Registrada em Cartório de que não mais dirão mentiras, não mais dirão que vão fazer sem apresentar quais as condições financeiras que garantem o tal fazer. Que irão reduzir pela metade os cargos comissionados na Prefeitura. Que irão reduzir o repasse á Câmara Municipal em 50% a partir de 2018. Que cargos de chefia, diretores, coordenadores e afins serão nomeados exclusivamente servidores efetivos da Prefeitura. Que professores municipais irão ganhar, além do piso salarial, gratificação de 50% do salário como bonificação caso 50% mais um de seu alunado recebam aprovação no Enem. Aguardo oferta.

Caetano Neto

Advogado