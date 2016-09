Advogado comemora adesões a campanha

Concorrendo ao Legislativo vilhenense em sua primeira experiência eleitoral, o advogado Josemário Secco (PDT) está satisfeito com a aceitação de suas propostas junto ao eleitorado. Ele tem promovido intenso ritmo de campanha, cumprindo agenda extensa todos os dias para transmitir sua mensagem ao maior número possível de pessoas. Entre os apoios recebidos ele destaca o interesse demonstrado por empresários, mas acrescenta que tem conseguido despertar o interesse em suas propostas pelos mais diversos segmentos da sociedade.

Para potencializar o alcance de sua campanha o candidato tem feito uso intensivo das redes sociais, além de lançar material impresso detalhando suas propostas. “A revista está sendo bem aceita e a distribuição está muito além do que eu esperava”, destacou Secco. No exercício do mandato parlamentar ele propõe atuação firme em todas as atividades inerentes ao cargo de vereador, citando “legislar, intervir, fiscalizar e propor ações em todas as áreas de responsabilidade do poder público municipal”.

Ele classificou as áreas que julga prioritárias, listando sete setores como primordiais: saúde, educação, incentivo a empreendedores na constituição de novas empresas, geração de empregos, mobilidade urbana, segurança pública, urbanismo e meio ambiente. Para todas elas Josemário tem metas detalhadas e correntes, compatíveis com a função parlamentar. “A organização e clareza das propostas tem sido o fator decisivo para que minha candidatura passe ao eleitor credibilidade e uma imagem diferenciada do estereótipo dos políticos ‘profissionais’, por isso tenho sido recepcionado com todo o respeito e atenção nas visitas”, comentou.

Nesta reta final da campanha ele pretende intensificar sua agenda de ações junto a comunidade para passar sua mensagem, conciliando com o comando de seu escritório de advocacia, que conta com uma das maiores bancas de profissionais do Direito na cidade, sendo uma das referências nesta área em toda a região.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia