Crisostomo promove evento de campanha com presença da cúpula do PMDB rondoniense

O candidato a prefeito de Corumbiara da coligação “A Vitória Para Todos”, Marcelo Crisostomo (DEM), promove ato de campanha neste final de semana para dar demonstração de força nesta fase final da corrida eleitoral.

Na tarde do sábado, 17, ele realiza reunião pública no centro da área urbana da cidade contando com a presença de grandes lideranças políticas do Estado. “A presença dessas autoridades é uma honra, e certamente dará mais força ao nosso projeto político”, disse o Crisostomo.

Já estão confirmadas as presenças do senador Valdir Raupp e da deputada federal Marinha Raupp, ambos do PMDB, legenda aliada a coligação do candidato. No entanto outras lideranças políticas de peso regional e local são esperadas no evento, marcado para iniciar as 15 horas.

“Vamos mostrar ao povo de Corumbiara que nossa candidatura conta com prestígio e respeito da parte da classe política do Estado, o que corresponde a dizer que em nossa administração teremos total apoio e suporte em Porto Velho e Brasília, o que resultará em muitos benefícios para nosso Município”, destacou Marcelo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia