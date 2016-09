Diretor de empresa garante que não há irregularidade em pesquisa: “Está correta”

A coligação “A vontade do povo” vem a público esclarecer a matéria veiculada por vários sites de notícias a respeito de uma pesquisa feita pelo instituto Brasil Pesquisas, em Vilhena.

Muito embora não tendo responsabilidade acerca dos resultados, a coligação entrou em contato com a diretoria da empresa para esclarecer os fatos, uma vez que o nome da candidata Rosani Donadon (PMDB) foi inserido no assunto em tela.

De acordo com os dirigentes da empresa Instituto de pesquisa Brasil Dados, a pesquisa está correta e todos as exigências estipuladas em lei foram cumpridas.

O que aconteceu de fato foi que os veículos de comunicação do município de Vilhena compartilharam o resultado da pesquisa sem a parte do expediente em que aparecem os dados ora questionados pela justiça eleitoral em Vilhena. A mesma pesquisa foi publicada pelo site de notícias “O Rondoniense” e conta com todas as exigências legais.

De acordo com Diretor Executivo da empresa, Frank Almeida, o material foi colhido de forma correta, e todas as amostras encontram-se arquivadas em seu escritório. “Essas amostras estão à disposição de quem quiser olhar. A pesquisa não é ilegal, está devidamente registrada e foi feita de forma ética e imparcial”, disse Frank. O expediente estipulado em lei pode ser conferido através do link abaixo:

http://www.jornalorondoniense.com.br/noticias.asp?cd=73200