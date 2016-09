Ezequiel Neiva faz a entrega de mais duas caçambas para Residência do DER em Colorado

Depois de receber uma escavadeira hidráulica (PC) e uma retroescavadeira, a Residência Regional do DER em Colorado D’ Oeste foi contemplada com mais duas caçambas novas.

As caçambas foram entregues na última semana pelo diretor-geral, Ezequiel Neiva, ao residente do DER em Colorado, Menias Henrique.

Ezequiel Neiva ressaltou que o Governo de Rondônia tem 15 Residências Regionais, quatro usinas de asfalto quente instaladas em pontos estratégicos do Estado, para cuidar da malha rodoviária estadual. Além disso, destaca o diretor, o DER tem a Coordenadoria de Ações Urbanística (CAU) em Porto Velho, para atender exclusivamente a Capital.

Todas as Residências Regionais as usinas e a CAU, de acordo com Ezequiel Neiva, têm sido equipadas conforme suas necessidades. Ele cita como exemplo que a região de Colorado D’ Oeste tem estradas com muitas serras, por isso teve a necessidade de receber uma PC para fazer cortes de morros e as caçambas para ajudar no encascalhamento das estradas.

Neiva citou que a Regional de Vilhena recentemente também foi beneficiada como uma motoniveladora (patrol), uma retroescavadeira e um caminhão pipa. “O governador Confúcio Moura sabe da importância do Cone Sul para a economia rondoniense, destacando que a região produz mais de 80% dos grãos de Rondônia e que os empresários precisam de estradas para transportar toda essa demanda”, acrescentou o diretor.

