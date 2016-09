Força tarefa cumpre reintegração de posse na fazenda Vilhena

Nesta quinta-feira, 15, uma força tarefa envolvendo a Força Tática da Polícia Militar, Núcleo de Inteligência (NI), Grupo de Operações Especiais (GOE), Polícia Ambiental, Polícia Civil e SEDAM, cumpriram reintegração de posse na fazenda Vilhena.

A fazenda Vilhena, localizada na linha da farinheira, já foi invadida várias vezes. Na última, houve a chacina onde cinco pessoas foram mortas a tiros e tiveram os corpos queimados. Clique aqui e relembre o caso.

Desta vez, as forças policiais escoltaram o oficial de Justiça, e prenderam nove pessoas, apreenderam uma caminhonete Chevrolet S-10 com placas de Cassilândia-MS, um Fiat Palio com placas de Chupinguaia-RO, uma moto Honda CG com placas de Corumbiara-RO, espingardas, armas brancas, diversos calibres de munições e moto-serra.

Ainda, de acordo com informações, vários invasores armados conseguiram fugir para a mata. Uma nova incursão poderá ser feita nos próximos dias para tentar capturá-los.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia