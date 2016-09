Funcionário da Eletrobrás representa site em entrega de prêmios

Nilo Coradini, 62 anos, representou pelo terceiro ano consecutivo o site Extra de Rondônia na cerimonia de entrega do prêmio “Qualidade Profissional e Empresarial Ângulo Pesquisa”.

Funcionário da Eletrobrás a mais de 30 anos, e morador de Colorado do Oeste, Nilo, tem como hobby o jornalismo. “Sempre que fico sabendo de algum acontecimento de relevância entro em contato com a equipe do site, assim Colorado passa a ser vista. Noticia é o meu hobby!”, afirmou Nilo.

Segundo Nilo, ser escolhido para receber esses prêmios nas cidades de Cerejeiras e Colorado em nome da diretoria do site é uma honra, pois mostra a importância desses municípios no meio jornalístico. “Utilizo o meu tempo livre para repassar o que acontece por aqui, e fico feliz em saber que o trabalho tem feito o site crescer e a população se manter informada”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia