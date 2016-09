Inscrições abertas para congresso “Mulher Mais” em Vilhena

Estão abertas as inscrições para o congresso motivacional “Mulher Mais”, que acontecerá nos dias 04 e 05 de novembro, em Vilhena. O programa será repleto de oração, comunhão, musica e palestras abordando temas como depressão, sexualidade, redes sociais e estilo de vida.

O evento que é voltado para o público feminino com idade a partir de 12 anos, e será realizado no auditório do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Sendo organizado pelo departamento do Ministério da Mulher, do Distrito Jardim Primavera, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Entre os destaques do programa, esta a presença da mentora do projeto “Mulher Mais” Analu Zahn, de Manaus. Também participarão a jornalista e apresentadora da TV Novo Tempo, Bianca Oliveira, e a psicóloga Adma Anubis. Além do empresário Valdeci Tergon, que compartilhará sobre sua experiência de conversão.

A organizadora do congresso, Keiny Goulart, explicou que o projeto “Mulher Mais” busca destacar quatro pontos da mulher, de maneira que ela seja mais amiga, mais solidaria, mais intelectual e mais missionaria.

“Todos nos em nosso cotidiano buscamos ser mulheres mais completas para isso necessitamos de Deus, da nossa família e dos que nos cercam, da busca pelo aprimoramento intelectual e da solidariedade”, destacou Keiny.

No sábado, 05 de novembro, a programação será durante todo o dia e a alimentação será disponibilizada pela organização. Não perca tempo, entre em contato e garanta a sua vaga para o congresso.

Informações e inscrições pelo telefone de contato (69) 3322-3611 e 98155-7298 (falar com Keiny) ou 3322 4665 e 981070235 (falar com Angelita).

Texto: Queiteane Rodrigues

Fotos: Divulgação