Kléber Calisto promove reunião no bairro José de Anchieta

O candidato a prefeito de Cerejeiras pela coligação “Um Novo Tempo” esteve na noite de terça-feira 13 num encontro com vários moradores daquele setor da cidade.

Ele estava acompanhado pelo candidato a vice-prefeito Ademir Aderval, além de vários concorrentes ao Legislativo. Nos discursos proferidos na ocasião os candidatos apresentaram propostas e assumiram compromissos com a comunidade.

Segundo informações da assessoria da coligação, centenas de pessoas participaram do evento, que aconteceu na esquina das ruas Maria Godói Duran e Maceió.

Calisto enumerou os benefícios que trouxe aquela comunidade em suas gestões como prefeito, além de ações para o Município como um todo. “Foram mais de 40km de asfalto, mais de 10km de drenagem, construímos Creche, biblioteca municipal, realizamos reforma e modernização das praças públicas, tínhamos várias especialidades médicas como Ortopedista, Neurologia, Oftalmologia entre outros que atendiam a população gratuitamente”, destacou.

Ele acrescentou também que “iniciei o projeto da vaca mecânica, que tinha o objetivo de produzir leite de soja e distribuir gratuitamente como complemento alimentar para as famílias de baixa renda, fizemos isso podemos fazer muito mais”. O candidato a prefeito pediu ao povo o voto de confiança e a oportunidade de retornar ao Executivo, “pois que continuar me dedicando a fazer de Cerejeiras a melhor cidade para todos nós

Já o candidato a vice-prefeito, que é médico, comprometeu-se em realizar melhorias constantes no setor da saúde, mas com responsabilidade e dentro da realidade financeira do município. Os concorrentes ao Legislativo também apresentaram suas propostas e deixaram claro o apoio aos candidatos majoritários.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia