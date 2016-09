Marcos Rogério faz campanha com Drª Sheila

O deputado federal responsável pelo relatório da Comissão de Ética que acabou cassando o mandato de Eduardo Cunha esteve em Chupinguaia na semana passada participando da campanha da candidata da coligação “Unidos Pelo Progresso”, Sheila Mosso.

Eles realizaram caminhada pelas ruas centrais da cidade, em visitas ao comércio e ao empresariado em geral.

Em alta cotação no cenário político nacional e regional, o deputado Marcos Rogério (DEM) goza de prestígio e admiração por parte dos brasileiros em geral, e causa orgulho aos rondonienses. Por isso seu apoio a candidata a prefeita é considerado extremamente positivo, dada a credibilidade atual do integrante da bancada federal.

Marcos Rogério deixou bem claro que tomou a decisão de apoiar a candidatura de Sheila porque viu em sua pessoa um grande potencial e que a partir de 1º de Janeiro do próximo ano fará de seu gabinete em Brasília uma extensão de Chupinguaia, garantindo inúmeros recursos para todas as áreas, inclusive para saúde, educação, agricultura e esportes.

O deputado destacou a importância ter como gestor público uma pessoas que se dedica a grande parte de sua vida a saúde, pois tem a maior certeza que com saúde todas as outras áreas se tornaram mais fáceis de resolver seus problemas.

Além da fala do deputado, os presentes também ouviram as propostas dos candidatos a vereador e firmaram compromisso de que caso sejam eleitos irão trabalhar lado a lado junto com o Executivo e tudo que for de benefício para a população eles apoiarão.

Já candidata agradeceu o apoio do deputado e falou da importância que é o elo entre município, estado e união. Além de Marcos Rogério, estão previstas as visitas do senador Acir Gurgacz (PDT), vice governador Daniel Pereira(PSB), assim como de vários deputados estaduais que viram também apoiar a candidata juntamente com o presidente regional do partido, Luizinho Goebel que já prometeu fazer uma grande caminhada pelas principais ruas e avenidas da cidade nos próximos dias.

