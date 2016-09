Rosangela Donadon participa de ações da campanha do Professor Ribamar

Nesta semana o candidato a prefeito de Colorado do Oeste da coligação “Mudanças Para Colorado Avançar” esteve em campanha na zona rural contando com a participação da deputada estadual do PMDB.

A caravana do Professor Ribamar andou pela Mini Eixo no cruzamento com a Linha 5, apresentando suas propostas de administração. Rosangela Donadon garantiu apoio total ao projeto político do candidato, e assegurou que será sempre sua parceira na busca de recursos para o desenvolvimento de Colorado do Oeste.

Em sua fala, a deputada destacou que a dupla Professor Ribamar e João da Fórmula 1, o candidato a vice-prefeito, é a opção ideal para administrar o Município. “Trata-se de pessoas que estão profundamente radicadas na cidade, sempre tiveram participação efetiva em ações para melhorar a vida da comunidade, e com certeza farão um grande trabalho à frente do Executivo”, declarou.

Na oportunidade o candidato a prefeito falou da importância do desenvolvimento urbano e rural destacando o incentivo à agricultura familiar, ao agronegócio e as agroindústrias. “Do mesmo modo na área urbana, teremos um planejamento participativo voltado para atender todas as necessidades básicas da população coloradense que aqui vivem, trabalham e tem suas famílias”. Professor Ribamar também declarou que o suporte da deputada estadual na Assembleia será um elemento crucial para promover ações de desenvolvimento para o Município.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria