Eletrobrás detecta furto de energia em granja na área rural de Vilhena

Boletim de Ocorrência (BO) neste sentido, de número 4720162336, foi registrado nesta quinta-feira, 15, na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

De acordo com o BO, por volta das 17h11, a central de operação deslocou até a Granja Brasil, no setor Embratel, e, em contato com os representantes da Eletrobrás, Helio e Itamar, estes informaram que, em averiguação de rotina na referida granja, encontraram a chave de aferição com o fio tampado a entrada e saída nas fases “A” e “C”, e que, devido a esta alteração, a energia não estaria sendo contada no relógio do medidor com o número de série 231000881.

O BO informa que a guarnição, juntamente com os técnicos da Eletrobrás e o gerente da granja, Elizeo, testemunhou o momento em que a chave de aferição foi retirada do padrão do relógio e foi lacrada em um envelope de número 13AB0005716, que será encaminhado à perícia técnica para que testes sejam realizados.

Ainda, conforme o BO, o proprietário da granja não foi localizado. O site deixa espaço aos responsáveis da empresa para eventuais esclarecimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia