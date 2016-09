Família procura adolescente desaparecida em Pimenta Bueno

A adolescente, Alice Maria Paula de Carvalho, de 14 anos, moradora de Pimenta Bueno, está desaparecida desde a manhã desta quinta-feira, 15.

De acordo com informações repassadas pela família, a mesma foi deixada em frente a escola onde estuda, porém não chegou assistir as aula e quando um familiar retornou para buscá-la não há encontrou no local.

Conforme apurou a reportagem juntamente com os familiares, Alice estaria trajando calça jeans, blusa preta e mochila nas costas.

A última informação é de que Alice foi vista por volta das 13h10, subindo em um caminhão à margens da BR-364, rumo à cidade de cidade de Vilhena-RO.

Quem souber de alguma informação sobre a jovem pode entrar em contato com pelo telefones: 69- 99991-1557 / 99929-3907 / 98116-9734 / 99949-4513.

Fonte: Conexão Rondonia.com