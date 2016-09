Idoso que matou genro é absolvido por legítima defesa em Vilhena

O aposentado Abílio Neves Pereira, de 74 anos, foi submetido a julgamento na manhã desta quinta-feira, 16, pela morte de seu genro, o ex-candidato a vereador Airton dos Reis da Silva, de 54 anos, o “Alicate”.

Em plenário, acusação e defesa apresentaram suas teses, sendo que ambos pediram aos jurados o reconhecimento do fato e afastamento da qualificadora de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

O idoso foi julgado pelo crime ocorrido na noite de 9 de fevereiro de 2016 durante uma briga entre família na Rua 1504, Bairro Cristo Rei, em Vilhena. Vítima e acusado teriam se desentendido por causa de uma situação familiar.

“Alicate” e sua esposa, “afilhada” do idoso, cobravam ajuda financeira para o sustento da casa. Segundo o inquérito, o idoso chegou a ser agredido verbalmente e fisicamente, sendo expulso pelo genro para fora de casa.

No auge da discussão, Alicate teria dado uma gravata no aposentado que conseguiu escapar atingindo com um único golpe de tesoura em seu peito, que acertou a veia principal do corpo humano, a aorta.

A vítima ainda chegou a ser socorrida ao hospital, mas morreu assim que deu entrada. Os jurados, hoje composto por cinco homens e duas mulheres, votaram pela absolvição do réu, acolhendo a tese de legítima defesa apresentada pelo defensor George Barreto Filho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia