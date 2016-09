Justiça suspende mais uma pesquisa que beneficia Rosani Donadon

A coligação “A vontade do Povo”, que tem Rosani Donadon (PMDB) como candidata a prefeita, foi novamente intimada a retirar todas as publicações acerca de uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Phoenix.

Os dados mostravam a concorrente com quase 60% das intenções de votos e eram utilizados durante inserções da programação eleitoral em rádios, TVs , e até chegou a ser publicado na linha do tempo das páginas do faceboock de Rosani que teve ordem para retirar o conteúdo imediatamente, conforme sentença publicada na última quinta-feira, 15.

Não é a primeira vez que a Justiça Eleitoral suspende pesquisas. No início da semana, as publicações de sondagens feitas pelo Instituto Brasil- Dados também foram impedidas de serem veiculadas. Entretanto, o diretor da empresa, Fran Frank Almeida, garante que o material foi colhido de forma correta, e todas as amostras encontram-se arquivadas em seu escritório.

De acordo com a assessoria de imprensa da coligação “Pra Fazer Diferente”, o Instituto “Phoenix é conhecido em todo o estado de Rondônia por apresentar divergências entre os resultados de suas pesquisas eleitorais em relação às eleições reais, sendo alvo de piada pelas aberrações já divulgadas em pleitos passados”.

A assessoria de Eduardo Japonês disse que “um dos exemplos mais recentes da farsa que se esconde por trás de um CNPJ consiste nos levantamentos realizados nas eleições de 2014 quando o então Instituto Phoenix apontou o ex-senador Expedito Júnior (PSDB) com 32,3% das intenções de voto, o governador eleito, Confúcio Moura (PMDB) na segunda posição com 18,7%, seguido de Jaqueline Cassol (PR), que marcou 14,5%. A divergência do resultado chegou a exatos 13.6 pontos se comparar os dados sobre intenções de votos do candidato derrotado ao que saiu vitorioso nas urnas”. E conclui: “O Instituto Phoenix, atuante nas eleições possui um histórico marcado por erros grosseiros o que leva a crer que certamente ajusta a pesquisa ao gosto do freguês”.

Autor: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria