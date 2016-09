Luizinho cobra recapeamento asfáltico da RO 370

O deputado Luizinho Goebel (PV), voltou a cobrar novamente o governo do Estado a realização do recapeamento asfáltico da Rodovia RO 370, que interliga o município de Colorado do Oeste até Cabixi. O deputado lembrou que há anos tem cobrado o governo do Estado e até o momento a população não foi atendida pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) de Rondônia. Além da RO 370 o deputado cobrou o recapeamento de todo o asfalto da área urbana do munícipio.

Segundo o deputado o pedido é de extrema urgência, já que a rodovia é a principal via de escoamento da produção agrícola da região, turística e da população.

“A recuperação da rodovia se faz necessária já que ao longo dos anos o desgaste do asfalto já está se tornando visível. E esta rodovia é importante para o escoamento da safra, para o turismo e para a população do munícipio poder se deslocar para o restante do Estado”, afirmou.

O deputado aproveita para destacar que além da RO 370 é necessário o governo atender o recapeamento das vias urbanas. “Estamos próximos do período das águas, por isso é necessário fazer a recapeamento do asfalto da área urbana protegendo o asfalto existente evitando a destruição do asfalto existe”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria