Mariana Carvalho confirma apoio a Josemar Beatto

Na manhã desta sexta-feira 16, a deputada federal Mariana Carvalho – PSDB, esteve no município de Colorado do Oeste, onde reiterou total apoio a candidatura de Josemar Beatto – PSDC, a prefeitura coloradense.

Mariana e Josemar visitaram juntamente com o candidato a vice Janio Saraiva e o ex-prefeito Anedino da Farmácia alguns locais, e a deputada federal fez questão de afirmar publicamente o compromisso com Josemar.

“Ao povo de Colorado do Oeste, quero dizer que estou aqui publicamente, e dizer que tive o prazer de conviver nesses primeiros 18 meses do meu mandato como deputada federal com o prefeito Josemar Beatto, e fiquei feliz de ver seu nome a disposição da população novamente, isso é sinal de comprometimento e compromisso com a população coloradense, e continuarei apoiando, fortalecendo ainda mais Colorado, juntamente com o Josemar Beatto e o Janio Saraiva”.

Por sua vez Josemar agradeceu o apoio hipotecado pela deputada federal. “Fico feliz pela vinda da nossa deputada ate aqui, isso mostra que nosso trabalho é visto com seriedade por aqueles que observam externamente as nossas ações, tenho certeza que essa pareceria irá render muitos frutos para a nossa população, trazendo muitas benfeitorias para todo o Colorado do Oeste”, finalizou Josemar.

Autor e foto: Assessoria