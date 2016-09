“Não haverá nenhuma substituição, sou candidata”, afirma Rosani Donadon

Em visita a redação do Extra de Rondônia na manhã de hoje, sexta-feira, 16, a candidata à prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) descartou qualquer possibilidade de substituição e informou que intensificou o ritmo de campanha no município.

Rosani disse que já recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, a sentença de impugnação de sua candidatura dada pelo juiz Andresson Cavalcanti Fecury, titular da Vara Eleitoral da comarca de Vilhena.

A candidata afirmou que está otimista quanto ao resultado do TRE, mas caso seja preciso vai recorrer até ao Supremo Tribunal Federal (STF), para que seja declarada elegível.

“Temos absoluta certeza que tenho o direito de concorrer ao cargo. Já cumpri o que foi determinado pela justiça por um crime que sequer cometi”, reitera.

Rosani disse que está muito feliz com o apoio que vem recendo da população e afirma que as áreas da saúde, educação e geração de emprego e renda serão prioritárias em sua administração.

ALERTA

A candidata a prefeita disse, ainda, que espera jogo sujo da oposição no sentido de tentar manchar sua imagem junto ao eleitorado aproveitando-se da ocasião. “Estamos cientes quanto a distribuição de materiais falsos a nosso respeito, contento ataques à nossa imagem, bem como da minha família. Por onde tenho passado, utilizo o tempo que a população me oferece para apresentar minhas propostas de trabalho, as quais vão contribuir para o desenvolvimento de Vilhena”, declarou Rosani Donadon.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia