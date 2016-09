Oferta de emprego deste final de semana

Assistente de Mecânico Industrial(com experiência em carteira)

Auxiliar de Laboratório( com experiência em quimica)

Auxiliar de Padeiro ( com experiência )

Auxiliar administrativo (com experiência)(conhecimento na área de departamento fiscal contábil e controle de caixa) (trazer currículo no sine)

Cadista ( com experiência)

Churrasqueiro ( com experiência)

Cozinheira (com experiência em pratos finos)

Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho (Com Experiência) (M/F) (Morar em Espigão do Oeste)

Marcineiro (Com experiência)

Mecânico de Motos (com experiência comprovada em carteira)

Mecânico Industrial – JBS Couros – (Colorado do Oeste).

Mecânico industrial ( com experiência comprovada )

Mestre de Obras ( Com experiência)

Motorista Caminhão Muck (com Experiência)

Operador de Caldeira (Curso Atualizado e Experiência) (M)

Padeiro (com experiência)

Polidor de piso (M) ( com experiência)

Soldador (com experiência)

Supervisor de Vendas ( graduação Zootecnia, Agronomia ou Veterinária) ( Com experiência em carteira.

Técnico de Segurança do Trabalho (obrigatoriedade de conclusão do curso técnico e ter registro no MTE; Experiência na área de Técnico de Segurança em frigorífico será um diferencial)

Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado

Vendedor Interno (com experiência)

Vagas PCD – ( Pessoa Com Deficiência (M/(F)

Vendedor (com formação superior em Veterinária,zootecnia ou Agronomia)

Vendedora (com experiência ( trazer currículo no SINE)

VAGAS DE ESTÁGIO PARA VILHENA

Para concorrer a vaga de estágio é necessário que estejam cursando o 4º Período do Curso.

Ciências Contábeis

Administração

Direito Jornalismo