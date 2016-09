Ex-militar e homem se esfaqueiam durante bebedeira em Vilhena

O esfaqueamento ocorreu por volta das 15h00 deste sábado, 17, na Rua 1705, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

As vítimas identificadas ambas por Carlos, sendo um conhecido por “Kaká” e o outro ex-militar conhecido por Cafú, foram socorridas ao Regional com cortes no pescoço.

Uma das vítimas, o Kaká, foi socorrido por um amigo que presenciou o fato.

O ex-policial, expulso da corporação, foi socorrido pelos bombeiros ao HR.

Os charás se estranharam durante bebedeira e ambos se agrediram fisicamente e cada um armado com uma faca se golpearam na altura do pescoço.

O ex-militar tem dois irmãos na Rota, polícia de SP.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia