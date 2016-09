Acadêmicos da AVEC faturam R$ 4 mil com técnicas de marketing

Os acadêmicos do 8º período de Administração da Faculdade AVEC colocaram em prática os conceitos de Produção, Marketing Digital e Venda Direta aprendidos em sala de aula, e fizeram um “Dogão Universitário”, na noite da última quinta-feira, 15, no restaurante universitário da instituição.

Eles faturaram em torno de R$ 4 mil. De acordo com o professor Emerson Pinduka (Marketing e Administração da produção e operações), a atividade foi uma forma dos alunos aplicarem o que aprenderam em classe, além de passarem pelas fases de produção e aplicações dos conceitos da administração, inclusive com a gestão de pessoas.

As professoras Rosalva Alves (Gestão de Pessoas) e Dejane Chauvin (Tecnologias aplicadas à Administração) também fizeram parte do projeto que resultou no aprendizado diferenciado dos acadêmicos da Faculdade AVEC.

Foram vendidos em torno de 400 lanches com 30 centímetros, duas salsichas e mais de treze ingredientes diferentes. Os estudantes conseguiram alguns patrocínios e também tiraram parte do investimento do próprio bolso.

Com a coordenação dos professores, os alunos fizeram ‘fan page’ no Facebook e divulgaram o evento amplamente na cidade. Cada “dogão” foi vendido a R$ 15,00.

Centenas de pessoas prestigiaram os acadêmicos, que trabalharam das 18h30 às 22h30 no projeto. O lucro foi destinado para a festa de formatura dos acadêmicos que acontece no final deste semestre, porém as sobras dos alimentos foram doadas para a APAE e o abrigo de menores de Vilhena.

O presidente da Rede Gonzaga de Ensino Superior (REGES), Professor José Gonzaga da Silva Neto, é um grande incentivador da formação com qualidade dos alunos de suas instituições, e ressalta a importância que a Faculdade AVEC dá aos acadêmicos. “Nossos alunos devem se formar como amplos conhecedores do conteúdo teórico, mas também sabedores das práticas de negociação, pois a Faculdade AVEC também é uma faculdade de negócios”, encerrou.

