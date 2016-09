Eduardo Japonês apresenta programa de governo para mulheres em evento

Reunido com centenas de mulheres na noite de sexta-feira, 16, na Avenida Celso Mazutti, Eduardo Japonês apresentou sua plataforma de governo específico para atender a demanda das mulheres. Eduardo é candidato a prefeito de Vilhena pela Coligação “Pra Fazer Diferente”.

Para o candidato, um dos focos de sua gestão será na saúde feminina, que em sua opinião, é diferente da dos homens.

Por isso será necessário a contratação de profissionais especializados em saúde da mulher. “O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Por essa razão temos que ter um acompanhamento diferente com especialistas tanto das mulheres na área urbana quanto na rural”, disse.

Todo esse processo passa pela estruturação do Hospital Regional, entende Eduardo, que será equipado com aparelhos que permitam exames preventivos em todas as áreas evitando que uma possível moléstia se alastre. “Com exames preventivos podemos antecipar o tratamento e garantir a recuperação da saúde antes que um mal maior ocorra”, avalia.

Ainda, na área da saúde, japonês disse que o programa saúde da família será ampliado e intensificado de maneira que o surgimento de doenças seja prevenido e as unidades de saúde sejam desafogadas.

Para Eduardo também está previsto em seu programa a construção de creches e berçários para que as mulheres, em especial aquelas que necessitam de trabalhar, tenham aonde deixar seus filhos durante o dia. “A mulher hoje está inserida no mercado de trabalho por conta das necessidades econômicas e a creche é um suporte necessário para que ela possa trabalhar com tranquilidade enquanto seus filhos estão sendo bem cuidados”, disse.

Além disso, seu programa prevê cursos profissionalizantes para jovens e adolescentes, assistência à gestante, centro de distribuição de alimentos, banco de emprego e parcerias com empresas para a inserção no mercado de trabalho, entre outros. “A maioria desses programas depende mais de iniciativas do que recursos. Será assim que faremos em nossa gestão, economizar, porém, sem deixar de assistir a sociedade”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria