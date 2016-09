Caminhão bate em caminhonete e deixa idosa ferida na zona rural

O acidente registrado por volta das 15h30 desta segunda-feira, 19, na linha 135, próximo ao bairro União, logo no início da zona rural que dá acesso a Moura e Paz, em Vilhena.

Segundo apurado no local, o condutor do caminhão Agrale, Sérgio Ezequiel, trafegava sentido ao setor chacareiro quando “topou” com a caminhonete F-1000, cor verde, no sentido oposto.

Sérgio revelou que frenou o seu veículo e jogou para o canto, pois havia uma árvore caída no local, mas as quadro rodas não seguraram no cascalho devido a velocidade e o caminhão rodou, acertando a caminhonete.

A caminhonete era dirigida por Dario Cordeiro que tinha como passageira Josefa de Oliveira Gomes, de 67 anos.

A idosa bateu com o peito no painel do veículo e machucou a perna. Josefa foi socorrida rapidamente pelos bombeiros ao Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia