Com predominância no Cone Sul, Safra de grãos cresce 3,6% em RO

A safra de grãos no Estado registrou um crescimento de 3,6%, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), fornecidos pela superintendência regional em Rondônia, com base em pesquisas realizadas nas culturas de milho, soja, arroz e feijão.

A produção total é de 1.582.500 milhão de toneladas, com destaque para a soja (765 mil toneladas) e o milho (segunda safra), com 551.300 toneladas.

A produção de soja teve aumento de 4,4% em relação à safra anterior. Conforme o superintendente regional da Conab, Anderson Gomes, a cultura da soja predomina no Cone Sul do Estado, mas já começa a expandir-se para os demais municípios, inclusive Porto Velho.

Segundo ele, a produção de soja só não foi maior por conta do clima seco decorrente da falta de chuvas.

O preço tem sido um fator determinante. No momento a saca de soja de 60 quilos está sendo comercializada a R$ 70,00. O milho também apresenta preço muito atrativo. A saca de 60 quilos é comercializada a R$ 34,00. A produção de milho na primeira safra é direcionada apenas para a subsistência dos pequenos produtores (102 mil toneladas). Na segunda safra de milho, de acordo com Anderson Gomes, já é utilizada tecnologia diferenciada e, por conta disso, a produção é maior (551 mil toneladas).

A falta de milho no mercado, por conta da estiagem que resultou na quebra de safras em alguns Estados, tem contribuído para tornar o preço mais atrativo. Em Rondônia, o milho da segunda safra totaliza uma receita anual de R$ 270 milhões, enquanto a soja contribui com uma receita anual de R$ 769 milhões.

Até o final deste mês deverá ser divulgado o resultado de novo levantamento da safra de café conilon (Rondônia é o segundo maior produtor nacional). Levantamento divulgado em maio indicava uma produção de 1.626 milhão de sacas beneficiadas, com uma previsão de queda de 5,6% em relação à safra anterior. A produção do café conilon tem registrado uma receita anual de R$ 425 milhões. No momento, a saca de café conilon de 60 quilos é comercializada a R$ 390,00 (Cacoal).

Texto: Diário da Amazônia

Foto: Divulgação