Começa hoje campanha para atualizar caderneta de vacinação em Vilhena

A Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes começou hoje, segunda-feira, 19, em Vilhena.

De acordo com o coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Adão Gonçalves, a campanha pretende resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância quanto na adolescência, visando melhorar a cobertura e, assim, manter controladas e erradicadas diversas doenças.

O público-alvo da mobilização são crianças menores de cinco anos e crianças e adolescentes de nove anos a 15 anos. Para crianças menores de cinco anos, estarão disponíveis a BCG, Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Tríplice Viral, Varicela, DTP infantil, Poliomielite e Hepatite A, entre outras. E as crianças de nove anos e adolescentes de 10 a menores de 15 anos, serão protegidos contra Hepatite B, Tríplice Viral, Febre Amarela, HPV, entre outras.

Adão informou que todos os centros de saúde estão preparados para vacinar e que o Dia D de mobilização nacional está marcado para o próximo sábado, 24, quando os postos estarão abertos entre as 7h às 18h para atender aos que tiverem dificuldades de comparecer em horário comercial.

A campanha segue até 30 de setembro em cerca de 36 mil postos fixos em todo o Brasil.

Adão ressalta que os pais levem as crianças e adolescentes até as unidades de saúde com a carteira de vacinação atual, para que os profissionais de saúde avaliem se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema para cada vacina.

“É importante manter as vacinas em dia e prevenir doenças”, alerta Adão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação