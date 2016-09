Dupla furta celular de adolescente e na fuga sofre acidente

O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou a Polícia Militar, que estava trafegando de bicicleta pela Avenida Antonio Quintino Gomes, e tinha em suas mãos seu aparelho celular da marca Motorola G3, quando no cruzamento com a Rua Bento Correia da Rocha, dois elementos numa moto Honda CG de cor vermelha, passaram por ela e o carona pegou seu celular.

Na seqüência, a dupla empreendeu fuga em alta velocidade. Porém, na tentativa de fugir acabou batendo em um veículo Voyage.

Após a queda, tentaram levantar o mato para continuar a fuga, mas o motorista do carro e populares conseguiu deter um deles, o outro fugiu.

Diante dos fatos, o detido foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia