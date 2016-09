Em Vilhena, mulher é morta com 12 facadas, duas pancadas na cabeça e tem o pescoço quase decepado

O crime com requintes de crueldade ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 19, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma pessoa passava por uma rua de acesso ao Clube Embratel, no bairro Embratel, quando ao lado de uma casa em construção avistou o corpo de uma mulher.

Rapidamente a Polícia Militar foi chamada e ao chegar no endereço constatou que se tratava de homicídio.

A mulher que aparenta ter entre 20 a 25 anos, aproximadamente 1.60 de altura, morena clara, algumas tatuagens pelo corpo e cabelo preto, provavelmente foi morta em outro local e desovada.

A Perícia constatou 12 perfurações no cadáver, duas pancadas na cabeça e o pescoço quase decepado. Pressupõe que a vítima foi assassinada ao amanhecer, pois o corpo não apresentava estado de rigidez.

O corpo foi removido pela funerária Vilhena e está a disposição para reconhecimento, já que a vítima não portava nenhum tipo de documento.

