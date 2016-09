Homem é preso após estuprar criança de seis anos em residência

José Anderson Rodrigues Souza, 37 anos, foi preso na tarde deste domingo, 19, acusado de estuprar uma criança de seis anos.

O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Marechal Rondon, Bairro Satélite, em Candeias do Jamari-RO.

De acordo com as informações, o indivíduo, que é marido da avó da criança, teria aproveitado o momento em que todos estavam dormindo e ficou sozinho na sala da casa com a menina. Ele colocou a criança no colo e começou a passar seu órgão genital no corpo dela, enquanto penetrava o dedo em sua vagina.

Posteriormente, a criança contou para sua mãe que estava sentido fortes dores nas partes íntimas, e revelou o que havia acontecido. A Polícia Militar foi acionada e diante dos fatos deu voz de prisão ao delinquente.

A mãe da criança disse na Central de Flagrantes que quando tinha 11 anos também já havia sido abusada pelo indivíduo. Ele ficou preso à disposição da Justiça.

Por Richard Nunes

Alerta Rondônia