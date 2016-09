Justiça Eleitoral prepara 279 urnas para eleições em Vilhena e Chupinguaia

Sob a coordenação do juiz eleitoral Andresson Cavalcante Fecury, da 4ª Zona Eleitoral, começou na manhã de hoje, segunda-feira, 19, a ser preparadas as 279 urnas eletrônicas que atenderão os municípios de Vilhena e Chupinguaia.

De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral de Vilhena, Fabiola Canuto, cerca de 19 funcionários estão envolvidos no processo que inclui geração de mídia, carga e lacração das urnas eletrônicas, sendo que o lacre é assinado pelo juiz eleitoral Andresson e o promotor eleitoral Paulo Lermen.

“Primeiro os técnicos judiciários baixam informações do sistema da Justiça Eleitoral, entre esses dados estão os nomes de candidatos, partidos, relação de eleitores da respectiva seção e outros. Todas essas informações são passadas para as urnas que depois são lacradas. São feitos teste para saber se esta funcionando corretamente, e garantir que tudo esteja certo no dia”, explicou Fabiola.

Esta semana também acontece o treinamento de 800 mesários que atenderão nas 200 seções eleitorais de Vilhena e nas 27 em Chupinguaia. Segundo o juiz eleitoral Anderson, o processo eleitoral é seguro.

“O processo eleitoral do Brasil é referência, não tendo casos confirmados de fraude e de urnas alteradas justamente porque os sistemas de segurança dos TRE são seguros. Todo esse trabalho é um ato publico previsto em lei, e pode ser acompanhado pelo eleitor, representante de partidos e coligações, Ministério Público, OAB e outras entidades de maneira que não haja sombra de duvida a respeito de tudo o que esta sendo feito pela Justiça Eleitoral”, concluiu o juiz eleitoral.

Depois de lacradas as urnas ficaram guardadas no prédio do Fórum Eleitoral sobe proteção da Policia Militar. Aproximadamente 58 mil eleitores devem ir às urnas só em Vilhena, no dia 2 de outubro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia