Moradores do bairro “Maranata” ouvem propostas de Kleber Calisto

Na noite de sexta-feira, 16, Kleber Calisto e Ademir Aderval, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, pela Coligação “Um Novo Tempo” estiveram reunidos no Bairro Maranata, em Cerejeiras.

Diante de centenas de pessoas que prestigiaram a reunião, que aconteceu na Rua Joaquim Cardoso dos Santos esquina com Rua Belo Horizonte, o candidato a vice discursou e comprometeu-se em realizar melhorias constantes no setor da saúde, disponibilizando para isso sua experiência como médico e gestor público, uma vez que já foi secretário de saúde em diversos municípios do Estado de Rondônia.

Kleber Calisto, durante sua fala, apresentou os benefícios que trouxe ao município durante o período que esteve como prefeito, em especial as melhorias que foram implantadas no Bairro Maranata onde foi realizado o asfaltamento daquele setor e implantação de uma Faculdade. Kleber Calisto ainda agradeceu o apoio que tem recebido diariamente de famílias Pioneiras de Cerejeiras, produtores rurais, sitiantes e servidores públicos que tem aderido à campanha política de forma voluntária.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e informações: Assessoria