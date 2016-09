Mulher morta com requintes de crueldade é identificada

Foi identificada a mulher encontrada morta próxima ao Clube da Embratel na manhã desta segunda-feira, 19.

Trata-se de Elisangela Daniela da Rocha Freitas, de 39 anos. De acordo com amigos, a vítima tinha problemas com alcoolismo. Ela morava na Rua Selma Eduarda, no bairro Embratel, era separada e tinha um filho.

Na noite deste domingo, Daniela como era conhecida, foi vista no baile dos idosos no Parque São Paulo. Segundo populares, teria tido um desentendimento entre ela e dois homens.

Daniela foi morta com 12 facadas, duas pancadas na cabeça e teve o pescoço quase decepado.

A Polícia Civil passa a investigar o caso, que já é o 45º homicídio registrado em Vilhena este ano.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia