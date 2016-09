Rosani Defende valorização de esporte e cultura

A candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) defendeu o esporte e cultura como ferramentas de transformação social.

Ela destacou que à época em que comandava a secretaria de Ação Social de Vilhena, foi o período em que o município mais cresceu em ações esportivas e culturais. Rosani Donadon disse que uma das suas metas de trabalho é fomentar os setores que irão complementar as ações desenvolvidas na educação e ação social. “Vamos instalar em Vilhena escolas de tempo integral e atividades esportivas e culturais serão aplicadas às crianças e adolescentes nos horários opostos ao do ensino regular. É uma forma de contribuir com o desenvolvimento cognitivo e cultural dos nossos alunos, além de fomentar atividades em coletividade, convivência com outas pessoas, trabalhar em parceria, dentre outros benefícios”, exemplifica.

Rosani Donadon destacou, também, que irá reestruturar as escolas públicas municipais já existentes, além de criar novas instituições de ensino. “Vamos ampliar as bibliotecas já existentes, reformar quadras poliesportivas, criar salas de aula adaptada aos padrões necessários para gerar condições salubres às nossas crianças”, destacou. Ainda segundo o projeto da candidata, as escolas municipais irão se tornar pontos de contato direto entre prefeitura e população. “Através das escolas vamos oferecer cursos de capacitação para as pessoas, principalmente jovens em busca do primeiro emprego. Vamos oferecer a estrutura necessária para que possamos garantir oportunidade às pessoas a alcançarem seus sonhos”, diz.

Ainda segundo Rosani Donadon, seus projetos para os setores são interligados, fato que resulta em ações de fortalecimento da sociedade como um todo. “Para gerar empregos, precisamos de pessoas capacitadas; para termos uma sociedade mais estruturada no futuro, é necessário investir em nossas crianças, desenvolver obras de qualidade, como sempre fizemos por onde passamos. Nosso trabalho é focado no presente, mas com certeza ainda renderá frutos no futuro”, arremata.

Autor e foto: Assessoria