Silvenio intensifica campanha e realiza reuniões em Cabixi

Com a presença do deputado Expedito Neto e do diretor geral do DER Ezequiel Neiva o candidato a prefeito em Cabixi Silvenio Antônio de Almeida (PMDB) realizou uma reunião no Distrito de Estrela do Oeste, no sábado, 10.

Acompanhado da vice Rosely Barroso, Silvenio está intensificando o ritmo de campanha.

Nesta sexta-feira, 16, eles fizeram uma reunião com cerca de 200 pessoas no centro de Cabixi que contou também com a presença do deputado federal Lucio Mosquini (PMDB). A reunião também contou com a presença do secretário executivo da Emater-Ro, Chiquinho da Emater.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) também participou da reunião no distrito do Estrela do Oeste, onde foi manifestar seu apoio a coligação. Silvenio informou que a coligação “Unidos por Cabixi” conta com o apoio de 17 importantes figuras política de expressão estadual e federal, entre eles do governador Confúcio Moura.

“Tem muita gente chegando para manifestar o apoio à equipe de trabalho, e isso é muito importante, pois será o apoio destas autoridades que vão ajudar a transformar sonhos em realidade”, ressaltou Silvenio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação