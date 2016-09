Só na Bença vistoria conclusão das obras entre Primavera de Rondônia e São Felipe

O presidente da Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia Legislativa o deputado estadual Só na Bença (PMDB) foi verificar como estão sendo executados os trabalhos de recuperação dos 26 km da RO 491entre os municípios de Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste.

O parlamentar fez o pedido de indicação de recuperação da rodovia para o Governo do estado de Rondônia, que imediatamente iniciou os trabalhos através da 11ª residência do DER de Pimenta Bueno.

Os usuários da linha 45 agora podem fazer o escoamento dos produtos agrícolas com mais segurança e tranqüilidade, o deputado agradeceu ao governador Confúcio Moura, ao diretor geral DER Ezequiel Neiva e ao residente do DER de Pimenta Bueno, Tiago Farjado por atender as necessidades desta linha, “as melhorias dessa RO deverá impactar a economia e a logística da região, além de melhorar as condições de vida de milhares de famílias”, finalizou Só na Bença.

Autor e foto: Jean Carla Costa