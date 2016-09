SUCESSO: vilhenenses interagem com Junior Donadon na “1ª Reunião Digital”

Transmitido, ao vivo, pela rede social Facebook, a “1ª Reunião Digital” coordenada pelo vereador Junior Donadon (PSD) superou expectativas.

O evento, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 16, reuniu simpatizantes e muitos internautas interagiram com o vereador ao enviarem suas perguntas, que foram respondidas ao vivo. Este é o primeiro evento promovido em Vilhena desta natureza.

Junior Donadon foi entrevistado pelo competente radialista Juba Souza. Ele, além de fazer um breve relato de suas ações à frente da Câmara de Vilhena, respondeu a perguntas ligadas aos principais setores públicos, como Saúde, Educação, Segurança e, principalmente, Serviço Público, tendo em consideração que Junior Donadon é advogado, servidor público de carreira, ocupando o cargo de Procurador do Município.

“Usamos os mecanismos que nos proporciona a tecnologia para conseguir levar nosso plano de ações e projetos por um município melhor. Assim, Vilhena, mais uma vez, inovando, neste caso no setor área de Comunicação. Agradeço a todos pelo carinho e atenção”, explicou o parlamentar.

INOVAÇÕES

À frente da Câmara de Vilhena desde janeiro de 2015, Junior Donadon já implantou algumas novidades no parlamento local na área de Comunicação. Coordenou, em setembro do ano passado, o 1º Encontro dos Comunicadores do Cone Sul de Rondônia, tendo como palco do evento o plenário da Câmara de Vilhena. O evento foi transmitido, ao vivo, por vários sites do Estado.

Coordenou, também, em junho de 2015, o 1º Encontro de Vereadores da Região Norte promovido na cidade de Vilhena, reunindo inúmeros parlamentares, entre outros.

