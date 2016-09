Campeão de gastos na Câmara, Capixaba recebeu mais de R$ 273 mil em cinco meses

O site Congresso em Foco destacou o deputado federal Nilton Capixaba, do PTB de Rondônia, como o parlamentar mais gastador da Câmara dos Deputados.

A matéria esmiúça a quantia monstruosa paga aos congressistas em tempos de crise.

Entretanto, Capixaba se sobressai diante de seus colegas, embolsando valores acima da média mensal da cota disponibilizada a parlamentares de Rondônia.

O petebista ainda ‘engordou’ a verba recebida em cota parlamentar com ‘restos a pagar’ de dezembro, conforme relatou a publicação.

>>> Abaixo, trecho específico que versa sobre Nilton Capixaba

“[…] a menor quantia da verba no Senado é de R$ 21 mil, destinada a parlamentares do Distrito Federal e de Goiás; a maior, de R$ 44,2 mil, cabe aos representantes do Amazonas. Reajustada em março, a tabela da Câmara hoje varia de R$ 30,7 mil (parlamentares do DF) a R$ 45,6 mil (Roraima).

A variação, porém, não representa teto aos reembolsos. Isso porque os créditos de seis das 14 rubricas da cota podem ser acumulados de um mês para outro. Além disso, como os parlamentares têm até 90 dias para comprovar seus gastos, as despesas apresentadas em dezembro de um ano podem ser pagas até março do ano seguinte.

Exemplo disso é o caso do deputado Nilton Capixaba (PTB-RO). A cota mensal média dos parlamentares de Rondônia é de R$ 43,3 mil (a soma no semestre chega a R$ 260,2 mil).

O único mês de 2016 em que Capixaba recebeu abaixo desse valor foi em julho. Entre fevereiro e o dia 24 de julho, já foram R$ 273,4 mil em repassasses ao parlamentar. Isso significa que o deputado recebeu mais do que deveria ser pago a um representante de seu Estado, certo? Errado.

Segundo a assessoria da Câmara, além da cota normal, ele tem recebido restos a pagar de dezembro: e no sistema de controle da verba ainda consta saldo de R$ 2.153,75 para Capixaba”, diz a matéria assinada pelos repórteres Ana Helena Paixão e Lúcio Batista, da Revista Congresso em Foco.

Texto: Congresso em Foco

Foto: Divulgação