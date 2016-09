Carlito Alves acredita no fortalecimento do setor produtivo de Chupinguaia

O candidato a prefeito do município de Chupinguaia, Carlito Alves (PSC) apresentou nessa semana sua principal plataforma de trabalho.

Segundo ele, a preocupação principal de seu plano de governo é a regularização fundiária. O candidato diz que pretende trabalhar em parceria com o Terra Legal para acelerar esse processo.

Segundo Carlito, suas projeções vão além: “Vamos ajudar o homem do campo com tecnologia e estrutura através da Secretaria de agricultura”, destacou. O candidato a prefeito que implantar, ainda, o projeto Balde Cheio, através do qual pretende melhorar a qualidade leiteira. “Temos projetos voltados para todos os setores do campo; desde a pecuária até mesmo a piscicultura”, arremata.



Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação