Eduardo Japonês recebe apoio de empresários locais

O candidato a prefeito Eduardo Japonês (PV) recebeu apoio dos empresários locais em reunião realizada na sede da Aciv na semana passada com o presidente da associação e candidato a vereador, Josemario Secco (PDT).

Na ocasião, os empreendedores vilhenenses puderam ouvir detalhes do Plano de Governo apresentado pelo candidato.

Japonês explicou que tem em seu projeto quatro eixos de desenvolvimento que serão rigorosamente aplicados, podendo aderir ideias e projetos através do diálogo no dia a dia com a sociedade. “Faremos uma administração com a participação de todas as classes sociais, a fim de que o bem comum seja alcançado a todos”, disse Eduardo.

Eduardo destacou como metas de sua gestão o fortalecimento do comércio local com a geração de emprego e rendas sustentáveis, incentivando também a abertura de novas empresas. Garantiu consolidar políticas de incentivos fiscais para o micro e pequeno empreendedor. “Nosso compromisso é oferecer condições para que as empresas cresçam”, destacou.

Uma das queixas comuns dos empresários consiste no âmbito do desenvolvimento urbano que precisa de melhorias em diversos aspectos. “ Vamos transformar a secretaria de trânsito em uma autarquia para garantir eficiência no trabalho prestado. Além disso, vamos implementar o plano municipal de transporte e mobilidade urbana e remodelar o sistema de tráfego, estacionamento, calçadas, sinalização e propiciar alternativas para que o comerciante local tenha entusiasmo em investir em seus negócios”, complementou.

Outro ponto destacado consiste em resgatar a confiança dos empresários ao celebrar contratos com a prefeitura. “As compras com a administração não podem ser motivo de temor por causa de ilegalidades ou falta de pagamento. O fornecedor tem que ser tratado com respeito e a prefeitura tem que oferecer todo apoio para que os processos sejam realizados com eficiência e seriedade”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria