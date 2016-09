Empresário esclarece denúncia e repudia coligação por denegrir Multifós

Jucelino Antonio Salla, sócio-administrador da Multifós Nutrição Aninal, esteve na redação do Extra de Rondônia para rebater denúncia feita pela coligação “A Vontade do Povo”.

De acordo com a acusação, protocolada na Justiça Eleitoral, o candidato a prefeito Eduardo Japonês, supostamente, teria sido favorecido em reunião com servidores da empresa.

Foto postada na rede social Facebook mostra que no ato político havia comida e bebida, que, o que configuraria crime eleitoral.

Jucelino disse que a referida foto refere-se a “evento realizado pela empresa para prestigiar os seus funcionários aniversariantes do mês, não sendo assim um evento preparado ou realizado para nenhum candidato”.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em matéria divulgada no dia 17/09/2016 o jornal EXTRA DE RONDÔNIA publicou matéria com fatos envolvendo a empresa MULTIFOS NUTRIÇÃO ANIMAL LDTA, ao qual foi correlacionada a um suposto evento politico realizado em favor do candidato Eduardo Japonês que concorre a Prefeitura de Vilhena – Rondônia.

Diante da matéria apresentada à empresa MULTIFOS vem a publico esclarecer que as fotos postadas são de um evento realizado pela empresa para prestigiar os seus funcionários aniversariantes do mês, não sendo assim um evento preparado ou realizado para nenhum candidato ou muito menos patrocinado por ninguém, pois a empresa MULTIFOS jamais aceitou ou aceitará nenhum tipo de regalia ou favorecimento de quem quer que seja.

Mesmo não sendo necessária a empresa MULTIFOS protocolou no Jornal EXTRA DE RONDÔNIA cópia de notas fiscais referentes à compra de bolos, refrigerantes, salgadinhos e demais, notas estas que são datadas de janeiro de 2015 até a ultima do dia 03/09/2016, notas estas com emissões ininterruptas e mensais, ao qual comprovam a inidoneidade da empresa MULTIFOS e demonstra que jamais teve e que nunca terá nenhum evento patrocinado em suas dependências por ninguém a não ser ela mesma.

A empresa MULTIFOS repudia a intenção da coligação a “Vontade do Povo” em utilizar a realização do evento privado realizado em suas dependências a seu favor e ao contra ponto de denegrir a imagem da empresa MULTIFOS, pois os fatos apresentados são de imensa irresponsabilidade e falta de comprometimento com a verdade e com as empresas serias e inidôneas do Municipio de Vilhena, esta falta de verdade prejudica não apenas a empresa MULTIFOS mais sim o povo de Vilhena que é levado a erro por denuncias caluniosas que deveriam serem melhores investigadas antes de qualquer divulgação por parte da coligação denunciante.

A empresa MULTIFOS NUTRIÇÃO ANIMAL agradeço o espaço e a oportunidade de esclarecer os fatos publicados ao Jornal EXTRA DE RONDÔNIA.

Era o que se tinha a solicitar.

Vilhena/RO, 19 de setembro de 2016.

_______________________________________________

MULTIFOS NUTRIÇÃO ANIMAL

JUCELINO ANTONIO SALLA

SOCIO ADMINISTRADOR

