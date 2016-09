Empresário morre queimado preso nas ferragens de caminhonete

Por volta das 15 horas desta última segunda-feira (19), Luiz Darci Veiga, proprietário de um mercado, em Alto Paraíso e de uma Panificadora em Rio Crespo, conduzia a caminhonete da marca Chevrolet, modelo S-10, quando no Km-04 da BR-459 perdeu o controle da direção do veículo e bateu na beira do barranco, causando um grande incêndio no veículo e morrendo queimado.

O carro totalmente descontrolado, percorreu um trecho de cerca de 20 metros antes de parar na beira da estrada. Uma agricultora que testemunhou, disse que correu para socorrer o condutor, mas o fogo tomou conta do veículo e de todo pasto ao redor, sendo necessário que o Sargento Mike e o Bombeiro Ugatti combatessem o fogo para que o incêndio não se alastrasse.

Uma guarnição da Polícia Militar da cidade de Rio Crespo comandada pelo Cabo Januário, foi para o local colher dados para o registro da ocorrência.

