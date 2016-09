PC recupera materiais furtados de carro de som e prende suspeitos

Na manhã desta terça-feira, 20, uma equipe da Polícia Civil, estava investigando o furto de vários equipamentos de um caminhão de som ocorrido semana passada em Vilhena.

Os investigadores receberam informação que os equipamentos furtados poderiam estar numa casa na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no setor 22.

No local, a polícia identificou Feliciano do Carmo Lopes, de 21 anos. Indagado ele confirmou participação no furto, juntamente com seu primo Jeferson, morador do setor 40. E, que os equipamentos estavam guardados em seu apartamento.

Diante dos fatos, os objetos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com os suspeitos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia