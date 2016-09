Projeto “Educação Solidaria” recebe vista de ex-governador Ângelo Angelim

Alunos do projeto Educação Solidaria “A Caminho da Universidade” e estudantes do 3º ano da Escola Zilda da Frota Uchôa participaram de uma palestra na ultima quinta-feira, 15, ministrada pelo ex-governador de Rondônia Ângelo Angelim.

Angelim falou sobre a “Educação no período do ex- território” para cerca de 170 pessoas incluindo o diretor da escola Zilda da Frota Uchoa, Antônio Carlos Nogueira, supervisora Marina Guedes, e professas Mariana Pereira e Iara Couto.

Segundo coordenador do projeto Educação Solidaria Jose Moreira Lima, a visita do ex-governador possibilitou aos alunos aprendizado e interação. “A ideia do convite surgiu de um dos nossos professores voluntários, o Borges, que leciona Historia de Rondônia, ele viu na figura do Angelim uma fonte de conhecimento, pois ex-governador reside no município há décadas, um pioneiro que vivenciou o contexto histórico da época de imigração do estado”, explicou Lima.

A palestra aconteceu no auditório da escola Zilda da Frota Uchôa. O projeto Educação Solidaria “A Caminho da Universidade” é desenvolvido pela Associação de Moradores do Setor 08 e 09, em Vilhena.

A mais de 12 anos o projeto que conta com voluntários tem beneficiando adolescentes e jovens de baixa renda, ofertando aulas preparatórias para o Enem e vestibulares, atualmente são 55 alunos atendidos. Passaram pelo projeto 1.200 estudantes, sendo que 685 alcançaram uma vaga na universidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação