Rosani explica posicionamento do PRE e repudia adversário: “Querem confundir o eleitor”

A coligação “A Vontade do Povo”, cuja candidata a prefeita de Vilhena é Rosani Donadon (PMDB), vem a público repudiar o comportamento antiético da coligação “Pra fazer diferente”, que tem como objetivo único e exclusivo confundir o eleitorado vilhenense e manchar a imagem de Rosani Donadon.

Para que fique claro, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) apenas emitiu seu posicionamento em relação ao caso analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Isso não significa, como a coligação oponente vem tentando dizer, que a candidata Rosani Donadon está com registro de candidatura impedido pela justiça.

A coligação “A vontade do Povo” vem a público esclarecer que o processo ainda não foi julgado pelo TRE, o que deve ocorrer ainda nessa semana quando se conhecerá a decisão.

Bom ressaltar que o posicionamento dos tribunais superiores tem sido no sentido de acatar a tese dos defensores de Rosani para o deferimento do seu registro de candidatura, o que faz com que as expectativas sejam as melhores possíveis, daí o espírito de confiança que impera nas hostes da Coligação “A Vontade do Povo”.

Texto: Da Assessoria

Foto: Divulgação