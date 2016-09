Trote mobiliza polícia no prédio da Capra

Um trote passado por bandidos de dentro do presídio mobilizou o efetivo policial nesta segunda-feira, 20, por volta das 10h45, no prédio da Capra Joalheiros, na Major Amarante, ao lado da base da P-tran, centro de Vilhena.

A central da PM recebeu inicialmente a informação que se tratava de um roubo á mão armada, mas ao se deslocar ao local com várias viaturas e fazer uma busca no prédio identificaram que foi um trote passado por bandidos.

Funcionários do prédio disseram que trata-se de um golpe do falso sequestro. Segundo os funcionários, um parente de uma empresária do ramo de estética que atua no prédio, teria recebido uma ligação informando que a empresária teria sido sequestrada.

Desesperada, a mulher que atendeu o chamado comunicou funcionários da Capra que acionaram a polícia. Tudo não passou de um golpe mal articulado, pois a esteticista nem se encontrava no serviço.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia