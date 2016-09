Assinada ordem de serviços de R$ 6,8 milhões para pavimentação asfáltica em Cerejeiras

Na nesta terça-feira, 20, o governador Confúcio Moura e o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, assinaram a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica e drenagem de aproximadamente 11 quilômetros nas ruas e avenidas do município Cerejeiras.

“Há muito tempo a população, que sofre com muita poeira no verão e lama e acúmulo de água em grandes poças no período chuvoso, já esperava por este asfalto”, destacou o diretor do DER.

O projeto de pavimentação e drenagem conta com um investimento de R$ 6,8 milhões e será executado pela empresa vencedora de licitação, a construtora Dalla Valle. A obra está prevista para iniciar nos próximos dias.

A pavimentação de Cerejeiras faz parte do programa Asfalto Bom do Governo de Rondônia, que está viabilizando o asfaltamento em mais de 2.200 vias, entre ruas e avenidas, em 50 municípios e 21 distritos do estado.

Confúcio disse que tem feito seu papel no apoio às prefeituras. “Estruturamos e equipamos o DER, as residências regionais e implantamos as Usinas de Asfalto, para trabalhar na infraestrutura das estradas estaduais e ainda ajudar os municípios na infraestrutura das cidades”, frisou.

Autor e foto: Luana Lopes