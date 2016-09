Biólogo mais conhecido do país explora pontos turísticos em Ouro Preto

O biólogo e apresentador Richard Rasmussen, do programa “Sábado Animal”, da Band, está gravando o programa e ao mesmo tempo conhecendo os pontos turísticos do município de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.

O apresentador chegou ao município no domingo juntamente com sua equipe de gravação.

A vinda do apresentador é uma parceria com o governo do estado, que visa mostrar os pontos turismos sustentável do estado de Rondônia, em especial o município de Ouro Preto do Oeste.

Na terça-feira pela manha, a equipe esteve na reserva do Morro Chico Mendes, onde o biólogo realizou seu primeiro voou de parapente duplo com o instrutor Beto Albergaria, o qual proporcionou ao apresentador uma vista panorâmica inesquecível das belezas naturais do entorno da estancia turística. A equipe também já visitou o Ouro Park, Graúna Resort Hotel e a Fazendinha.

A programação segue ainda nesta quarta-feira (21), onde Richard vai conhecer o Vale das Cachoeiras, na linha 24. Apresentação do programa em rede nacional, ainda não tem uma data definida, mas está prevista para ir ao ar no próximo mês de outubro.

Texto: Ouropretodooeste.com

Foto: Divulgação