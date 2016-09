Câmara autoriza pavimentação, drenagem e aluguel de barracão para coleta de lixo reciclável em Vilhena

Por unanimidade, a Câmara de Vilhena aprovou mais dois importantes projetos na sessão legislativa desta terça-feira, 20.

Trata-se de proposituras voltadas a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial. Os projetos 4.895/2016 e 4.897/2016 estabelecem a questão através de autorização para abertura de crédito suplementar e excesso de arrecadação, no valor total de R$ 796 mil. Por meio do programa “Pró-Transporte”, a obras serão executadas nos setores 01, 02, 07, 17, 19, 20 e 26.

Os vereadores também autorizaram a transferência de dotação orçamentária no valor de R$ 60 mil para o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), com a finalidade de locação de um barracão para o uso da coleta de lixo reciclável. Os projetos foram colocados em pauta devido ao pedido de regime de urgência do Executivo.

Ainda, na sessão plenária, os parlamentares aprovaram transposição de dotação orçamentária no valor de R$ 5 mil, destinado à Secretaria Municipal de Obras (Semosp), para pagamento de indenização a terceiro, provocado por queda de árvore em um veículo estacionado no paço municipal.

OUTROS PROJETOS

Também na sessão ordinária foram aprovados projetos com o intuito de atender servidores públicos municipais, com relação a pagamento de rescisões, exonerações, pagamento de transporte escolar, auxílio alimentação e contratação de médicos.

O presidente do Poder Legislativo, Junior Donadon (PSD), afirmou que a Câmara Municipal tem cumprido seu papel de apoiar as principais ações do Município em vários setores públicos. “O Legislativo continuará apoiando ações necessárias visando uma melhor qualidade de vida dos vilhenenses”, ponderou.

