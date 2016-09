COLORADO: Rosangela Donadon visita distritos para fiscalizar trabalhos executados pelo DER

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve nesta segunda-feira, 19, percorrendo as linhas dos distritos de Novo Colorado e Nova Conquista, além do município de Colorado, para acompanhar e fiscalizar as ações da residência do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) do Estado de Rondônia.

Acompanhada do residente do DER, Menias Henrique, a deputada esteve vendo todas as ações que estão sendo realizadas e, as que serão iniciadas em breve. Uma das primeiras vistorias realizada pela parlamentar aconteceu na Escola Municipal Dom João VI, no km 13, onde o DER estava realizando a limpeza do local.

A deputada do Cone Sul também esteve presente na linha Zero Eixo para averiguar o resultado do trabalho que foi realizado no local. “Os “cortes” dos morros da Zero Eixo era uma reivindicação antiga, mas que foi concretizado. Isto ajudará os pequenos agricultores a escoar seus produtos, ajudará na locomoção dos moradores da localidade e diminuirá os riscos de acidentes”, pontuou Rosangela Donadon.

A parlamentar aproveitou a oportunidade para visitar os distritos de Nova Conquista e Novo Colorado, onde conversou com os moradores para ouvir suas reivindicações.

De acordo com a parlamentar, ela está acompanhando as ações do governo do estado, cumprindo com seu papel, que tem como uma das prerrogativas de fiscalizar. “Uma das funções do parlamentar é fiscalizar e acompanhar todas as ações do governo. Estou visitando os municípios e distritos para ver de perto a realidade de cada local, para que assim, eu possa cobrar junto aos órgãos competentes ações que venham de encontro com a necessidade da população”, arrematou a deputada do Cone Sul.

Autor e fotos: Assessoria