Em Alto Guarajús, Leandro reafirma compromisso com moradores

Na noite da última sexta-feira, 16, o candidato a prefeito de Corumbiara, Leandro Teixeira Vieira, seu vice, Osmar do Verde Seringal, e candidatos a vereadores, estiveram reunidos com mais de 200 pessoas no distrito de Alto Guarajús.

Na oportunidade, Leandro apresentou suas propostas de campanha após uma análise das prioridades do município. Por ser “filho” de Corumbiara, ele conhece as dificuldades enfrentadas pelos munícipes.

Além de ter apoio de várias lideranças políticas estaduais e federais, Leandro conta com apoio dos partidos PSB, PTN, PR, PRB E SD.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação